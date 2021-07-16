Китайская Xiaomi потеснила Apple на мировом рынке смартфонов

Китайский бренд Xiaomi впервые занял второе место на мировом рынке смартфонов, опередив Apple. Об этом говорится в докладе, распространенном в четверг аналитической компанией Canalys.
По ее данным, по итогам второго квартала текущего года доля Xiaomi на рынке возросла до 17% при наращивании поставок на 83%. Доля же Apple за данный период составила 14%, а поставки ее продукции увеличились всего на 1%.
Первую строчку в этом списке занял южнокорейский гигант Samsung, контролирующий 19% рынка (прирост поставок на 15%). В пятерку лидеров также вошли китайские бренды Vivo и Oppo — доля по 10% (рост на 28% и 27%).
«В сравнении с Samsung и Apple средняя цена на смартфоны Xiaomi ниже примерно на 40% и 75% соответственно», — отметил эксперт Canalys Бэн Стентон.
Эта высокотехнологичная корпорация была основана в апреле 2010 года со штаб-квартирой в Пекине. В конце декабря минувшего года ее рыночная капитализация впервые превысила отметку $100 млрд.
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