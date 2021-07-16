В Украине вступили в силу новые нормы языкового закона – теперь украинский будет везде

В Украине вступили в силу новые нормы закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которые касаются сферы культуры, развлечений, туризма, книгоиздания, работы книжных магазинов, кинопроизводства, демонстрации фильмов в кинотеатрах и на телевидении, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

«16 июля 2021 года, начинается новый этап воплощения норм закона Украины „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“, который обеспечит увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепление ее статуса как государственного», — сообщила пресс-служба языкового омбудсмена.

В частности, с пятницы, 16 июля все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводиться на государственном языке.

«Исключения предусмотрены только для песен и фонограмм, а также в случае, если применение негосударственного языка требует творческий замысел организатора», — говорится в сообщении.

Также сопровождение (конферанс) всех концертов, шоу, перфомансов, развлекательных и зрелищных мероприятий должно происходить исключительно на украинском языке, а выступления лиц, не владеющих государственным языком, должны сопровождаться синхронным или последовательным переводом.

Кроме того, объявления, афиши, постеры, буклеты другие информационные материалы о культурно-художественные и зрелищные мероприятия и входные билеты на них должны изготавливаться на государственном языке. Использование других языков допускается, если текст на другом языке будет не большим по объему и шрифту, чем текст на государственном языке.

«Требования к размеру шрифта не являются обязательными при написании собственных имен исполнителей, названий коллективов и произведений, торговых марок», — отмечают в секретариате омбудсмена.

Среди прочего, все спектакли на негосударственном языке в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

«Языком музейного дела и художественных выставок является государственный язык. Вся информация, в том числе аудиовизуальная в музеях, галереях, на выставках, должен подаваться на украинском языке. Дублирование на другом языке разрешается, но на условиях приоритетности представления информации на государственном языке. Это касается оформления объявлений, билетов, информационной продукции и тому подобное», — говорится в сообщении.

Языком туристического и экскурсионного обслуживания также с 16 июля является государственный язык. На другом языке может осуществляться туристическое или экскурсионное обслуживание только иностранцев и лиц без гражданства.

Отныне языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык. Фильмы, созданные на иностранном языке, распространяются и демонстрируются, в том числе и на телевидении, будут дублированы или озвучены на государственном языке.

«Наряду с государственным языком фильмы могут содержать аудиодорожки других языках. Демонстрация иностранных фильмов на языке оригинала с субтитрами на государственном языке разрешается в кинотеатрах, если количество таких сеансов не превышает 10% от всех сеансов или в рамках кинофестивалей. О показе фильма на языке оригинала с субтитрами должно быть сообщено заранее», — отмечают в секретариате.

Кроме того, теперь украинские издатели обязаны издавать на государственном языке не менее 50% всех выданных в течение года названий книжных изданий, а доля книг на государственном языке, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине или другом заведении, которые осуществляет книгораспространение, должна составлять не менее 50%.