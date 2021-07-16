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Американцы собираются построить в Житомире патронный завод

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Американская компания инвестирует более 100 млн долл. США в строительство патронного завода в Житомире.

Об этом сообщает Житомирский городской совет.

«Американская компания инвестирует в Житомир и построит предприятие оборонного комплекса. Это - сотни рабочих мест, огромная инвестиция в более чем 100 млн долларов и высокотехнологичные технологии», - сказал городской голова Сергей Сухомлин.

Отмечается, что сессия городского совета дала согласие на изготовление технической документации на разделение земельного участка, часть которого передадут обществу с ограниченной ответственностью «Житомирский патронный завод».

По словам Сухомлина, на следующей сессии городского совета инвестор представит социальные программы и порядок трудоустройства с обязательной квотой для участников АТО/ООС, в том числе военных с инвалидностью.

Завод построят в промышленной зоне Житомира. Производство патронов не будет предусматривать их хранения в складских помещениях.

Напомним, что из государственного бюджета не предусмотрено выделение средств на строительство в Украине патронного завода; за финансовую сторону проекта отвечают иностранные инвесторы, рассказал 16 июля генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев во время форума оборонной промышленности «Эффективная промышленность для обороноспособности».

По его словам, соглашение о производстве боеприпасов к стрелковому оружию было подписано с канадскими партнерами, в частности компаниями GL Munitions Inc. и Waterbury-Farrel, еще в начале июня.

Документ предусматривает безотлагательное начало совместной работы над созданием передпроектного документа патронного завода в Украине. В ближайшее время должны быть получены соответствующие расчеты по предприятию.

Напомним, в июле 2017 года пятый Президент Петр Порошенко предложил построить в Украине завод боеприпасов вместо утраченного Луганского патронного завода и выделить на это 1,4 млрд грн. Этого так и не произошло.

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В декабря 2019 года сообщалось о планах строительства патронного завода частным инвестором на территории индустриального парка «Павлоград» в Днепропетровской области. Предполагалось, что этот патронный завод станет первым предприятием, возведенным «с нуля» в индустриальных парках области. Однако, завод в Павлограде до сих пор не заработал.

Кроме того, уже третий год говорится о строительстве своего патронного завода Министерством обороны. На создание производства боеприпасов на арсеналах Минобороны планируется потратить 300 млн грн.

Житомир, патронный завод
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