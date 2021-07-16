Дания с 17 июля начнет пускать украинцев

Дания снимает введенные ранее для граждан Украины ограничения на въезд в рамках противодействия распространению Covid-19, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Дания открывается для всех типов путешествий украинцев уже завтра, 17 июля, с 16:00. Безвиз, как в старые добрые времена. Въезд возможен со свежим отрицательным тестом плюс тест по прибытию. Страна за страной восстанавливаем действие безвиза с ЕС», — написал Кулеба в своем Twitter в пятницу.