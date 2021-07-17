В Литву с начала года проникли уже более 2 тысяч нелегальных мигрантов

Число нелегальных мигрантов, проникших в Литву с начала текущего года, превысило 2 тыс. Об этом в субботу сообщила Служба охраны государственной границы при МВД балтийской страны.
«За прошедшие сутки при попытке незаконно попасть в Литву с территории Белоруссии задержан 121 человек. Всего с начала года число задержанных нелегалов составило 2 023», — говорится в сообщении.
На литовско-белорусской границе в этом году задержано в 25 раз больше нелегалов, чем за весь 2020 год. Большинство среди мигрантов составляют граждане Ирака — 1 045, также установлены 198 граждан Конго, 121 — Камеруна, 78 — Гвинеи, 74 — Ирана. Гражданство нелегалов, как правило, записывается с их слов, так как обычно они пересекают границу без документов.
Правительство Литвы 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.
В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.
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