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В РФ уже 12-й день подряд фиксируют более 700 смертей от COVID

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В РФ уже 12-й день подряд фиксируют более 700 смертей от COVID

За последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 в России умерли 787 человек, что на 12 человек меньше, чем сутками ранее, когда был установлен абсолютный рекорд смертей. В предыдущие три дня от COVID-19 умерли 786, 791 и 799 человек соответственно.

Начиная с 6 июля в России ежедневно умирают более 700 заболевших COVID-19. При этом в крупнейших городах — Москве и Санкт-Петербурге — в течение последних трех недель отмечается более чем 100 умерших в сутки.

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Общее число жертв COVID-19 с начала пандемии местный оперативный штаб оценивает в 147 655. Однако, по данным Росстата, уже к концу мая 2021 года скончались более 289 тыс. человек с коронавирусом. Методика подсчета смертности, которую использует оперативный штаб, отличается от методики статистического ведомства. Росстат учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.

Россия, коронавирус
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