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Реформировать украинские суды будут иностранцы, зависимые от того, кто платит им деньги, - юрист

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Реформировать украинские суды будут иностранцы, зависимые от того, кто платит им деньги, - юрист

Тот факт, что иностранные члены Конкурсной комиссии по отбору нового состава Высшей квалификационной комиссии судей будут получать деньги от американской коммерческой фирмы, действующей от имени USAID, говорит о зависимости этих экспертов.

Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец.

«В предыдущий раз, когда отбирались судьи ВАКС, иностранные эксперты получали зарплату от украинских налогоплательщиков — через Государственную судебную администрацию. Но в этот раз прямо в закон записали, что работают они на общественных началах. И тот факт, что им будут платить американцы за работу в этой комиссии, означает, что они не будут независимыми. Это с одной стороны. С другой стороны, в комиссию входят кроме так называемых международных экспертов, и украинские представители. Но они же работают на общественных началах! Получается опять же дисбаланс. Украинские представители работают на общественных началах, а иностранные представители за 20 тысяч долларов в месяц. Говорить о независимости иностранцев в данном случае нельзя», — возмущен юрист.

Он считает, что данная информация является основанием для того, чтобы Украина пересмотрела все законодательство, связанное с участием международных экспертов в реформировании судебной системы.

«Мы уже видим заангажированность и отсутствие какой-либо независимости при осуществлении отбора. Это если мы говорим о законе. Если мы говорим о Конституции, то на мой взгляд, в принципе участие каких-либо иностранцев при отборе конституционных органов — Высшего совета правосудия и Высшей квалифкомисии судей, которые формируют всю судебную ветвь власти, является незаконным. Украинцы, в соответствии с законодательством, не могут никому из иностранцев делегировать свои полномочия», — напомнил он, подчеркнув, что иностранцы при этом не несут никакой ответственности перед Украиной и ее народом.

В сложившейся ситуации эксперт видит слабость власти и слабость украинского государств.

«У Украины никто даже не спрашивал согласия. Эта ситуация с так называемыми международными экспертами еще раз подтверждает внешнее управление нашей страной. Потому что независимая и суверенная страна никогда в жизни не допустит иностранцев к формированию своих органов власти», — подчеркнул юрист.

Напомним, ранее стало известно, что иностранные члены Конкурсной комиссии по отбору нового состава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) будут получать деньги не от Украины, а из бюджета США, причем через коммерческого посредника. Речь идет о сумме примерно в 700 долларов в день. Для них также подготовлено руководство, как свести к минимуму риск обжалования принятых комиссией решений.

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Формирование Конкурсной комиссии по избранию нового состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) предусмотрено принятым Верховиной Радой законом о судебной реформе. Половину от состава Конкурсной комиссии составляют делегированные посольствами США, Великобритании, Евросоюза и др. кандидаты, половину — делегированные Радой судей.

США, ВККС, судебная реформа
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