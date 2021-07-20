В Кремле не верят, что Украина станет членом НАТО в обозримом будущем

В России сомневаются, что Украина в обозримом будущем сможет стать членом НАТО. Об этом заявил замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью Politique Internationale, опубликованном во вторник на сайте российского посольства во Франции.
«Мяч на стороне ЕС и НАТО. По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем», — сказал он.
При этом представитель Путина уверяет, что вопрос вступления в любые международные альянсы в Кремле считают исключительным правом Украины.
«В какие альянсы вступать — это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России, — сказал Козак, отвечая на вопрос о том, что может сделать Москва, чтобы предотвратить вступление Украины в Североатлантический альянс. — Все, что мы можем сделать в этих условиях — это разъяснить последствия для политических и экономических отношений с нашей страной. С тем, чтобы выбор Киева был осознанным. В этом наша прагматичная позиция».
Он также заявил, что Россия не имеет возражений против подключения к действующим переговорным форматам по урегулированию конфликта на Донбассе новых участников, включая США, если речь идет о мирных инициативах.
«У нас нет принципиальных возражений против подключения к действующим переговорным форматам новых участников, включая США, если речь идет о новых конструктивных идеях, о мирном политическом урегулировании конфликта», — сказал он. Но если за таким участием и поддержкой Украины будет просматриваться поощрение военного разрешения конфликта, Москва будет против, подчеркнул Козак.
При этом он выразил уверенность, что новая администрация США, используя свое влияние в Украине, может внести существенный вклад в восстановление там мира и внутриполитической стабильности. «Мы будем приветствовать и поддерживать усилия в этом направлении», — отметил Козак.
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