Глава ВОЗ не исключает, что COVID научится обходить все вакцины

В мире может появиться более опасный штамм коронавируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Появляются другие варианты, которые являются даже потенциально более опасными, чем вариант дельта, который приводит сейчас к разрушающим последствиям. И чем больше будет вариантов, тем больше вероятность, что один из них просто будет обходить вакцины и таким образом нам придется все начинать сначала», — сказал он на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

По словам главы ВОЗ, пандемию удастся остановить, только если вакцинировать достаточное количество населения. Так, к концу этого года должны быть привиты 40% жителей каждой страны, а к середине следующего — по меньшей мере 70%.

«Если эти цели будут достигнуты, только так мы сможем положить конец пандемии и восстановить глобальную экономику», — отметил глава ВОЗ.

У ВОЗ сейчас есть специальный список штаммов коронавируса для дальнейшего мониторинга (Alerts for Further Monitoring). В этот список попадают варианты COVID-19, мутации которых предположительно могут менять свойства коронавируса и представлять потенциальную угрозу массового заражения. В данный перечень уже входят 12 штаммов, в том числе из Колумбии, Индонезии, Бразилии и Филиппин.

Если информация по штамму подтверждается, его переносят в список вариантов, представляющих интерес (VOI—Variants of Interest). Пока в нем четыре пункта — это штаммы «эта» (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), «йота» (США) «каппа» (Индия) и «лямбда» (Перу). Последний, в частности, к 20 июля распространился в 30 странах, сообщили в ВОЗ.

В основной список (VOC — Variants of Concern) включают штаммы, вызывающие опасения. Пока таких четыре. Это «альфа» (обнаружен в Великобритании), «бета» (Южная Африка), «гамма» (Бразилия) и «дельта» (Индия).