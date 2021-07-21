Войти
Зеленский считает, что НАТО и ЕС должны пригласить к себе Украину
евроинтеграция
Зеленский считает, что НАТО и ЕС должны пригласить к себе Украину
Лукашенко не хочет держать «кучу дипломатов» в Европе
соседи
Лукашенко не хочет держать «кучу дипломатов» в Европе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Глава ВОЗ не исключает, что COVID научится обходить все вакцины

271
Глава ВОЗ не исключает, что COVID научится обходить все вакцины

В мире может появиться более опасный штамм коронавируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Появляются другие варианты, которые являются даже потенциально более опасными, чем вариант дельта, который приводит сейчас к разрушающим последствиям. И чем больше будет вариантов, тем больше вероятность, что один из них просто будет обходить вакцины и таким образом нам придется все начинать сначала», — сказал он на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

По словам главы ВОЗ, пандемию удастся остановить, только если вакцинировать достаточное количество населения. Так, к концу этого года должны быть привиты 40% жителей каждой страны, а к середине следующего — по меньшей мере 70%.

«Если эти цели будут достигнуты, только так мы сможем положить конец пандемии и восстановить глобальную экономику», — отметил глава ВОЗ.

Читайте также: США призвали Украину не критиковать соглашение между Вашингтоном и Берлином по «Северному потоку 2»

У ВОЗ сейчас есть специальный список штаммов коронавируса для дальнейшего мониторинга (Alerts for Further Monitoring). В этот список попадают варианты COVID-19, мутации которых предположительно могут менять свойства коронавируса и представлять потенциальную угрозу массового заражения. В данный перечень уже входят 12 штаммов, в том числе из Колумбии, Индонезии, Бразилии и Филиппин.

Если информация по штамму подтверждается, его переносят в список вариантов, представляющих интерес (VOI—Variants of Interest). Пока в нем четыре пункта — это штаммы «эта» (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), «йота» (США) «каппа» (Индия) и «лямбда» (Перу). Последний, в частности, к 20 июля распространился в 30 странах, сообщили в ВОЗ.

В основной список (VOC — Variants of Concern) включают штаммы, вызывающие опасения. Пока таких четыре. Это «альфа» (обнаружен в Великобритании), «бета» (Южная Африка), «гамма» (Бразилия) и «дельта» (Индия).

ВОЗ, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 21 июля 2021
Вторник, 20 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

«Северный поток-2» как символ нового расклада сил Россия-Украина-ЕС

Новости, связанные с проектом «Северный поток-2», интересны тем, что они как в капле воды отражают хитросплетения и взаимосвязи европейской политики – и в плоскости Россия-ЕС, и в плоскости Украина-ЕС, и в плоскости Россия-Украина.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Экспериментальная аналитика с элементами прогноза

Ничего особенного, отличного от уже пережитого в 1990-е и 2010-е, не произойдет. Немного социального напряжения и идеологической истерики.
Галина Акимова
Галина Акимова
журналист

Авторитет не купишь: о чем нам расскажут рейтинги медиа-популярности

Рейтинги медиа-популярности интересны тем, что они наглядно показывают, кто из украинских политиков высшей лиги сегодня в фаворе у СМИ и кого считают главными лидерами общественного мнения (ЛОМами).
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016