Маск поздравил Безоса с успешным полетом в космос

Глава SpaceX Илон Маск поздравил основателя компании Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса с успешным полетом в космос.

«Поздравляю!», — написал он в Twitter, прокомментировав видео приземления корабля New Shepard, опубликованное Blue Origin.

Безос совершил полет в космос на корабле New Shepard, созданном его компанией Blue Origin, 20 июля. Вместе с ним в полет отправились еще три человека — его брат Марк, 82-летняя бывшая летчица-испытательница Уолли Фанк и 18-летний голландец Оливер Деймен.

Полет длился чуть более десяти минут. Максимальная высота, которjq достигла капсула, — 107 км над уровнем моря, максимальная скорость — 3595 км/ч.

Британский миллиардер и основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон также поздравил Безоса с полетом в космос, назвав его впечатляющим. Сам Брэнсон слетал к границам космоса на ракетоплане Unity на высоту около 86 км 11 июля.