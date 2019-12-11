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Беглый молдавский олигарх Плахотнюк просит политического убежища в Украине

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Беглый молдавский олигарх Плахотнюк просит политического убежища в Украине

Бежавший из Молдовы бывший лидер Демократической партии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Украине. С таким утверждением выступил мэр молдавского города Бельцы, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый.

«Плахотнюк хотел бы получить убежище в Украине, поскольку страна не выдает своих граждан России, где он фигурирует в нескольких уголовных делах», — цитирует в среду Усатого молдавский телеканал TV 8. По его словам, запрос был сделан некоторое время назад, однако в настоящее время Плахотнюк не может покинуть США, поскольку это может привести к отмене заявления о предоставлении убежища на американской территории. Усатый утверждает, что Плахотнюк живет в роскошном доме в Майами.

Ранее в интервью президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что беглого олигарха приютили в США, чтобы с его помощью влиять на политику в стране. По его словам, экс-лидер ДПМ обещал обеспечить поддержку проевропейскому правительству Майи Санду и воспрепятствовать укреплению у власти социалистов. Как считает глава Молдовы, Плахотнюка также хотели использовать в борьбе с Россией.

Со своей стороны посол США в Молдове Дерек Хоган, после беседы с которым Плахотнюк бежал из страны, отметил, что Кишинев не обращался американским властям с просьбой о его выдаче.

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В июне поддерживающие Додона Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum объединились против Плахотнюка, обвинив его в коррупции и узурпации власти. Однако демократы отказались уходить в оппозицию, объявили парламент и новый кабинет незаконными и организовали демонстрации своих сторонников, которые заблокировали госучреждения. Однако после того, как поддержку новому руководству оказали ЕС, Россия и США, вынуждены были уступить власть.

Плахотнюк после беседы с американским послом бежал через Украину в США, где живет в своем доме в Майами. В Молдове против Плахотнюка возбудили уголовные дела и объявили в международный розыск.

Молдова, Владимир Плахотнюк
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