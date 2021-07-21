Вьетнам начал выпускать российскую вакцину «Спутник V»

Вьетнамская компания VABIOTECH произвела тестовую партию российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Образцы первой партии препарата направлены в Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества», — сообщили в РФПИ.

Во Вьетнаме зарегистрировали препарат в конце марта, страна стала 38-й в мире, которая одобрила применение препарата. Первая партия была передана стране на безвозмездной основе.

В начале месяца тестовую партию российского препарата также выпустили в Индии, там начало производства вакцины ожидается в августе. Собственное производство российской вакцины также запустили Беларусь и Аргентина.