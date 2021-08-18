Опасные штаммы коронавируса за неделю захватили новые страны

Отличающиеся высокой заразностью штаммы коронавируса «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» за последнюю неделю расширили свою географию. В частности, число стран и территорий, в которых циркулирует дельта-вариант коронавируса, возросло за неделю с 142 до 148. Об этом сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«По мере того, как деятельность по выявлению новых вариантов вируса SARS-CoV-2 усиливается на национальном и наднациональном уровнях, включая расширение возможностей для секвенирования генома, продолжает увеличиваться число стран и территорий, информирующих о наличии вариантов, вызывающих обеспокоенность», — говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

«Альфа», «бета», «гамма» и «дельта» отнесены экспертами к категории «вариантов, вызывающих обеспокоенность». Согласно приведенным в бюллетене ВОЗ сведениям, штамм «альфа», впервые обнаруженный в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствует сейчас в 190 странах и территориях (на пять больше, чем на предыдущей неделе). Вариант «бета», который в августе прошлого года был выявлен в ЮАР, циркулирует в 138 государствах (на два больше, чем неделей раньше). Штамм «гамма», обнаруженный в сентябре в Бразилии, выявлен теперь в 82 странах (на одну больше по сравнению с предыдущими семью днями). В свою очередь дельта-вариант, известный специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, расширил свою географию за неделю со 142 до 148 стран и территорий.

С 9 по 15 августа, согласно бюллетеню ВОЗ, заболеваемость увеличилась в мире на 4% по сравнению с предыдущей неделей: было выявлено более 4,4 млн новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом число случаев с летальным исходом практически не возросло по сравнению с предыдущей неделей, всего их было зарегистрировано с 9 по 15 августа более 66 тыс.

По данным ВОЗ на 17 августа, в мире с начала пандемии было выявлено 207 784 507 случаев заражения коронавирусом, умерли 4 370 424 человека.