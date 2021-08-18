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В ВОЗ признали, что медики не справляются с дельта-штаммом

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В ВОЗ признали, что медики не справляются с дельта-штаммом

Распространение штамма коронавируса «дельта» опережает меры, которые мировое сообщество принимает для реагирования на пандемию, сообщил в среду на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Дельта» продолжает опережать наш коллективный ответ на COVID-19, и в каждой стране горячие точки госпитализации и смерти находятся там, где наблюдается низкий уровень вакцинации и ограниченные меры общественного здравоохранения«, — сказал гендиректор ВОЗ.

Он добавил, что для реализации стратегического плана по обеспечению готовности и реагирования срочно требуется дополнительно 1 миллиард долларов. Гебрейесус также напомнил о призыве организации к мировому сообществу собрать 7,7 миллиарда долларов для программы ACT-Accelerator, призванной способствовать ускорению производства средств по борьбе с COVID-19.

Также глава ВОЗ подчеркнул, что решение проблемы «дельта» и других опасных штаммов имеется — для этого необходимо быстро увеличить масштабы тестирования на коронавирус, обеспечения больниц кислородом, лечебными материалами, вакцинами и индивидуальными защитными средствами для медицинского персонала, а также расширить исследования, касающиеся разработки новых инструментов борьбы с пандемией. По словам гендиректора, в настоящее время «75% всех вакцин использовано всего в 10 странах, тогда как государства с низкими доходами едва вакцинировали 2% своего населения».

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В этой связи глава ВОЗ напомнил о своем призыве к мировому сообществу установить до конца сентября мораторий на бустерную вакцинацию. Это позволило бы «защитить наиболее уязвимых людей, прежде чем будут сделаны бустерные прививки», констатировал Гебрейесус, добавив, что условиях продолжающейся мутации коронавируса «во взаимозависимом мире» следует обеспечить равный доступ к иммунизации, а не «фокусировать внимание на узких националистических целях».

ВОЗ, Дельта
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Среда, 18 августа 2021
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