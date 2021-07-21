США и ФРГ договорились добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину - Нуланд

Власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока 2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину, сообщила в среду замгоссекретаря Виктория Нуланд.
«Еще один аспект этого соглашения — это поддержка продления соглашения между РФ и Украиной о транзите. Как вы знаете, его срок действия истекает в 2024 году. Мы будем добиваться, используя рычаги влияния, чтобы его продлили на 10 лет», — сказала она на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам, сообщает Интерфакс.
Нуланд добавила, что соглашение также предусматривает, что Вашингтон и Берлин будут стремиться снизить «как экономическую зависимость Украины от транзита российского газа, так и зависимость Украины от поставок на ее территорию газа из РФ».
Нуланд сообщила, что позже в среду американская сторона обнародует договоренности, достигнутые с ФРГ по теме «Северного потока 2».
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