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Кулеба считает, что у Украины еще есть шансы побороться с «Северным потоком-2»

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Кулеба считает, что у Украины еще есть шансы побороться с «Северным потоком-2»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что не нужно расценивать немецко-американское заявление относительно «Северного потока-2» как конец истории, у Украины есть возможность максимально защитить свои национальные интересы.

«Что касается „Северного потока 2“, то игра вчера не завершилась. Вчера игра из основного времени просто была переведена в овертайм. Но у нас еще есть два тайма, а если надо, то и серия послематчевых пенальти для того, чтобы защитить максимально национальные интересы Украины», — сказал Кулеба на совместном брифинге с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в зоне ООС в четверг, передает Интерфакс-Украина.

«Потому не надо расценивать немецко-американское заявление, как конец истории. Еще впереди очень много вещей: сертификация, страхование „Северного потока 2“. И, главное, очень много вопросов по тому, как, собственно, будут выполняться те вещи, которые записаны во вчерашнем немецко-американском заявлении», — добавил он.

Министр отметил, что в среду Украина не только выступила с оценкой заявления США и Германии, но и сделала четкий юридический шаг, инициировав консультации в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. По словам Кулебы, эти консультации должны проводиться с целью соблюдения принципов справедливости и безопасности в случае развития тех или иных энергетических проектов.

«И в рамках этих консультаций, которые будут происходить с ЕС, как стороной Соглашения об ассоциации, и Берлином, который тоже, как государство-член ЕС, является стороной Соглашения об ассоциации, о следующих вещах. Первое: мы поставим вопрос, каким образом видят наши партнеры имплементацию этих договоренностей так, чтобы они не ослабляли энергетическую безопасность Украины и центральной Европы в целом. Второе: вчерашнее немецко-американское заявление не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска «Северного потока 2», — пояснил он.

Глава МИД Украины подчеркнул, что это, собственно, главная претензия Украины к этому заявлению. «Там недостаточно четкие и конкретные вещи написаны в блоке по безопасности», — добавил Кулеба.

«Третье: каким образом „Северный поток 2“ буде заведен по действие третьего энергетического пакета ЕС? И много других вопросов. О них надо говорить», — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

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Министр указал, что необходимо провести эти консультации для того, чтобы четко установить, есть ли признаки нарушения «Северным потоком 2» права ЕС и принципа солидарности, который действует в ЕС, и соответствующей нормы соглашения об ассоциации.

«Потому это будут очень конкретные переговоры, направленные, прежде всего, на защиту национальных интересов Украины и интересов стран центральной Европы, которые также пострадают от запуска «Северного потока 2», — заверил Кулеба.

Северный поток-2
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