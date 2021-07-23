В России вырос спрос на кнопочные мобильные телефоны

В первом полугодии 2021 года продажи старых моделей мобильных телефонов с кнопками выросли в России на 6,7% Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные местной сети магазинов «Связной».
За первые шесть месяцев этого года сеть продала 3,1 млн кнопочных телефонов, в денежном выражении продажи увеличились еще больше — на 18,8%, до 4,5 млрд руб. В то же время средняя цена таких устройств выросла на 11%, до 1450 руб.
Группа «М.Видео-Эльдорадо» оценивает повышение спроса на старые модели мобильников еще выше — в 26%. В деньгах рост составил 35%. Аналитики сервиса сравнения цен и товаров Price.ru зафиксировали рост продаж кнопочных телефонов в 44%.
Самыми популярными производителями таких гаджетов у россиян стали Nokia, Philips, teXet, Itel и BQ mobile. В последние годы продажи кнопочных телефонов в стране падали на 5–10%. По мнению экспертов, резкое повышение спроса на модели старого образца связано с начавшимся дачным сезоном и увеличением потока трудовых мигрантов.
В «М.Видео-Эльдорадо» объясняют тенденцию тем, что пожилые граждане переходят со стационарных телефонов на мобильные и выбирают для этого кнопочные устройства. Их востребованность также выросла в пандемию, когда сотрудники на удаленке используют устаревшие мобильники как недорогое дополнительное средство связи.
Кнопочные телефоны также используют сотрудники закрытых предприятий, где запрещены смартфоны.
В 2018 году телеканал Sky News сообщал о внезапном росте популярности кнопочных телефонов на Западе. Тогда это связывалось с желанием владельцев оградить себя от социальных сетей и интернета на смартфонах.
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