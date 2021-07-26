Беглого экс-владельца банка «Финансы и кредит» Жеваго арестовали заочно

Суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для экс-владельцев АО «Банк «Финансы и кредит» и бывшего народного депутата Константина Жеваго.

Соответствующая информация указана в карточке на имя Жеваго в розыскных учетах МВД.

«Мера пресечения: содержание под стражей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дата исчезновения Жеваго — 24 сентября 2019 года в Киеве, а статьи обвинения — ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) УКУ.

Напомним, 1 октября 2019 года Шевченковский районный суд г.Киева принял решение о взыскании с бывшего владельца банка «Финансы и кредит» Константина Жеваго 1,539 млрд грн в пользу Национального банка в счет погашения задолженности банка по предоставленным ранее кредитам рефинансирования.

В августе 2019 года ГБР сообщило двум топ-менеджерам обанкротившегося банка «Финансы и кредит» о подозрении в растрате 2,5 млрд грн финучреждения.

15 июля этого года в ГБР сообщили, что по запросу Государственного бюро расследований экс-владельца банка «Финансы и кредит», бывшего народного депутата Верховной Рады Украины III-VIII созывов объявили в международный розыск.