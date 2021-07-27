В Раду проходят пять партий, еще у нескольких есть шансы

Пять политический партий преодолели бы 5%-ный проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 23-25 июля.
Партию «Слуга народа» готовы поддержать 24,1% тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию «Европейская солидарность» проголосовали бы 14,3% респондентов, за «Батькивщину» — 12,8%, за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,4%, за партию «Украинская стратегия Гройсмана» — 5,0%.
При этом ряд партий имеют близкий к 5%-му барьеру рейтинг: Радикальная партия и партия «Наши» набрала бы по 4,8% голосов определившихся с выбором респондентов, «УДАР Виталия Кличко» — 4,3%, партия «Сила и честь» — 4,1%, «Свобода» — 3,4%.
Партию Шария готовы поддержать 2,6% определившихся с выбором, «Голос» — 2%, Объединение «Самопомич» — 1,7%, партию «За майбутне» — 1,2%, все остальные партии вместе взятые 2,4%.
5,8% из общего количества опрошенных не намерены принимать участия в голосовании, 7,4% затруднились с ответом.
В ходе исследования методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных регионах Украины; выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования при доверительной вероятности 0,95 — не более 2%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016