ЦИК зарегистрировала нардепом маркетолога вместо Монастырского

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала народным депутатом Украины Антона Швачко.
Как сообщает пресс-служба ЦИК, 23 июля в Комиссию поступили заявление и необходимые документы Швачко по регистрации его народным депутатом.
«Комиссия рассмотрела их и, в соответствии с законодательством, зарегистрировала его народным депутатом Украины, избранным на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии „Слуга народа“ и включенного в избирательный список партии под № 139», — говорится в сообщении.
Ранее ЦИК признала Швачко избранным народным депутатом на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе вместо Дениса Монастырского, который был назначен министром внутренних дел Украины.
Швачко родился 11 декабря 1992 года в Сумах, закончил факультет маркетинга Сумского национального аграрного университета, получил образовательно-квалификационный уровень магистра по специальности «Инженер-технолог ресторанного бизнеса. Маркетолог». На парламентских выборах 2019 года включен в избирательный список «Слуги народа» под № 139.
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