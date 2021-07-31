За золотую англо-саксонскую монету рассчитывают выручить 200 тысяч фунтов

Англо-саксонская монета, найденная в британском графстве Уилтшир, выставлена на торги.
Как сообщает BBC, за нее рассчитывают выручить до 200 тыс. фунтов ($280 тыс.). Аукцион пройдет 8 сентября.
Монета номиналом была найдена с помощью металлоискателя на поле в марте 2020 года. Она весит 4,82 грамма, отчеканена между 802 и 839 годом во время правления Эгберта, короля Уэссекса. Монета сделана из чистого золота.
Предположительно, ее отчеканили на монетном дворе в Саутгемптоне или Винчестере. На ней написано имя и титул короля и монограмма слова SAXON.
В аукционном доме Dix Noonan Webb сообщают, что существуют лишь восемь других золотых монет, отчеканенных в Англии в период с 630 по 1257 гг. Все они в находятся в музеях и семь из них хранятся в Британском музее.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016