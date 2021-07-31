За золотую англо-саксонскую монету рассчитывают выручить 200 тысяч фунтов

Англо-саксонская монета, найденная в британском графстве Уилтшир, выставлена на торги.

Как сообщает BBC, за нее рассчитывают выручить до 200 тыс. фунтов ($280 тыс.). Аукцион пройдет 8 сентября.

Монета номиналом была найдена с помощью металлоискателя на поле в марте 2020 года. Она весит 4,82 грамма, отчеканена между 802 и 839 годом во время правления Эгберта, короля Уэссекса. Монета сделана из чистого золота.

Предположительно, ее отчеканили на монетном дворе в Саутгемптоне или Винчестере. На ней написано имя и титул короля и монограмма слова SAXON.

В аукционном доме Dix Noonan Webb сообщают, что существуют лишь восемь других золотых монет, отчеканенных в Англии в период с 630 по 1257 гг. Все они в находятся в музеях и семь из них хранятся в Британском музее.