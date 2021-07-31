У Украины пятая медаль на Олимпийских играх в Токио – снова «бронза»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в субботу завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио.
«Элина Свитолина впервые в истории Украины завоевала олимпийскую медаль! В матче за бронзу она сделала что-то невероятное, взяла верх над Еленой Рыбакиной (теннисистка из Казахстана — Ред.) — 1:6; 7:6 (7: 5); 6:4», — сообщила Федерация тенниса Украины.
Это уже пятая медаль, полученная украинской сборной. Ранее медали в своих дисциплинах завоевали стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук, которые стали бронзовыми призерами Олимпиады по стрельбе из пневматического пистолета с 10-ти метров; шпажист Игорь Рейзлин, дзюдоистка Дарья Билодид и пловец Михаил Романчук, завоевавший бронзу в заплыве на 800 метров вольным стилем.
Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.
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