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Украинцы смогут посмотреть на оригинал Конституции Пилипа Орлика

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Украинцы смогут посмотреть на оригинал Конституции Пилипа Орлика

16 августа, за неделю до Дня независимости Украины, в Софийский собор в Киеве привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«За неделю до Дня независимости Украины и впервые в истории нашей страны в Украину поступит оригинал Конституции Пилипа Орлика. Все граждане, начиная с 16 августа, смогут увидеть оригинал в Софийском соборе. Памятка нашего права написана 300 лет назад и памятка нашей архитектуры построена 1000 лет назад», — заявил Зеленский на полях Всеукраинского форума «Украина 30. Имидж Украины» в понедельник в Киеве.

В конце июня Зеленский сообщил, что к 30-летию независимости Украины в Киев впервые за 311 лет из Швеции привезут оригинал первой украинской Конституции Пилипа Орлика 1710 года.

«Конституция Пилипа Орлика» — договоры и постановления Прав и вольностей Войска Запорожского — конституционный договор гетмана Войска Запорожского Пилипа Орлика со старшиной и казачеством, определявший права и обязанности всех членов Войска. Заключен 5 апреля 1710 г. в г. Бендеры во время избрания Орлика гетманом. От всей старшины и казачества конституцию Орлика подписал кошевой атаман Кость Гордиенко. Должна была быть ратифицирована шведским королем Карлом XII, в случае его победы в Северной войне. Написана на латыни и староукраинском языке. Состоит из преамбулы и 16 статей. Украиноязычный оригинал Конституции хранится в Москве в Российском государственном архиве древних актов.

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Латиноязычная копия XVIII века хранится в Стокгольме Национальном архиве Швеции (папка «Дела казачества»). В архив документ попал после раскопок на сельскохозяйственных угодьях. Его нашли в глиняном горшке, свернутым в свиток. По мнению шведских ученых, документ переписал Филипп Орлик для вручения дипломатам европейских государств.

Владимир Зеленский, конституция Орлика
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