По программе «Доступные кредиты 5-7-9%» уже выдано почти 56 миллиардов

С начала программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки выдали 21 160 кредитов на общую сумму 55,8 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Из общей суммы в 20,4 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 6,9 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели.
А 28,6 млрд грн — в качестве антикризисных кредитов.
При этом, за последнюю неделю уполномоченные банки государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдали 438 кредитов на общую сумму 1,3 млрд грн.
По состоянию на 2 августа 2021 года Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 33-ю банками.
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