Минздрав хочет популяризировать вакцинацию во время мероприятий ко Дню независимости

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал распространять информацию о вакцинации против коронавирусной инфекции во время мероприятий, приуроченных к 30-й годовщине независимости Украины.

«Ми просим во время проведения всех мероприятий, которые будут приурочены празднованию 30-я годовщины независимости Украины, промотировать вакцинальную кампанию», — сказал он на Всеукраинском форуме «Украина 30. Имидж Украины» в понедельник в Киеве.

Министр также призвал всех украинцев как можно скорее сделать прививку против COVID-19, при этом подчеркнув, что вакцинация — это возможность перенести болезнь в легкой форме.

Кроме того, Ляшко призвал организаторов всех уровней как можно больше мероприятий по празднованию Дня независимости проводить на открытом воздухе.