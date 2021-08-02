По случаю Дня независимости у украинцев будет 4 выходных дня подряд

В Украине в конце августа ожидается один длинный уикенд на четыре выходных дня в связи с празднованием Дня независимости.

В 2021 году государственный праздник День независимости Украины (24 августа), приходится на вторник. В связи с этим правительство приняло решение сделать понедельник, 23 августа, также выходным днем. Таким образом в Украине будет уикенд с 21 по 24 августа.

В то же время, рабочий день с понедельника, 23 августа, переносится на субботу, 28 августа.