Ученые обнаружили различие симптомов COVID у людей разного возраста

У молодых и пожилых людей наблюдаются разные симптомы в первые дни после заражения COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона, их исследование опубликовано в журнале The Lancet.
Медики отслеживали симптомы, которые появляются у инфицированных в первые три дня после положительного теста. Данные о них участники исследования записывали с помощью специального приложения с апреля по октябрь 2020 года.
Оказалось, что в разных возрастных группах преобладают свои симптомы. Для группы 16–39 лет наиболее частыми признаками COVID-19 оказалась потеря обоняния, а также боль в груди или животе и одышка.
Для заразившихся в возрасте 40–59 лет более характерным симптомом стал постоянный кашель, но боль в груди и потеря обоняния также встречались.
У людей старше 60 и особенно 80 лет потеря обоняния — менее распространенный симптом. Чаще пожилых пациентов беспокоят боли в мышцах и груди, одышка и диарея.
Ученые также выявили различия в симптомах у мужчин и женщин. Представители обоих полов жалуются на потерю обоняния и боль в груди или животе. Однако у мужчин одышка, упадок сил и озноб проявляются чаще.
Исследователи отметили, что данные были собраны, когда в стране преобладал британский и исходный уханьский штаммы коронавируса. Другие мутации, такие как «дельта», тогда еще широко не распространились.
Когда же новые штаммы начали преобладать над исходным вариантом, набор симптомов стал другим, сообщили в июне исследователи из Королевского колледжа Лондона. Если раньше основными признаками заболевания считались лихорадка, постоянный кашель, потеря вкуса и обоняния, то с приходом новых вариантов наиболее частыми симптомами стали головная боль, насморк и боль в горле.
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