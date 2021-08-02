Германия не будет перекрывать «Северный поток — 2», даже если РФ станет использовать его как оружие, - Блумберг

Германия не намерена отказываться от «Северного потока — 2», даже если Россия попытается использовать его как геополитическое оружие, вне зависимости от позиции США, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники в Берлине.

«Германия не намерена перекрывать „Северный поток — 2“, если Владимир Путин попытается использовать вызывающий споры трубопровод как геополитическое оружие, что бы США ни говорили», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что ФРГ вместо мер против «Северного потока — 2» сконцентрируется на расширении санкций на уровне ЕС, что, по словам источников, является более сложным путем для ответа властям РФ.

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы «Северного потока — 2». В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.