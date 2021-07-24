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Глава «Нафтогаза» считает неприемлемым сохранение транзита в обмен на невыгодные закупки газа

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Глава «Нафтогаза» считает неприемлемым сохранение транзита в обмен на невыгодные закупки газа

Предложения по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для нашей страны неприемлемы, заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Как сообщает пресс-служба «Нафтогаза», комментируя заявление главы правления Газпрома Алексея Миллера о готовности обеспечить и увеличить транзит газа через Украину при дополнительных закупках российского газа, Витренко сказал, что Украина не примет «такие дискриминационные предложения».

«Во-первых, это (заявление Миллера) можно совместить с предыдущими заявлениями Путина, которые фактически состоят в том, что они хотят, чтобы Украина напрямую договаривалась с Россией. Но эти договоренности, и Путин намекал на это прямо, включали и импорт российского газа. И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И следствием всего этого было то, что мы в среднем платили на $5 млрд больше за российский газ, чем мы получали за транзит», — отметил Витренко в эфире программы «Украина сегодня» на телеканале «Украина 24».

Он добавил: «вот такое продление транзита, когда Украина еще должна доплачивать России, нам не нужно. Мы сейчас тратим меньше на весь импортированный газ, чем получаем за транзит. Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны».

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Витренко также призвал трезво оценивать надежность любых обещаний со стороны РФ.

«Россия нам гарантировала безопасность в пределах Будапештского меморандума. Нам Будапештский меморандум-2 не нужен. Мы не можем верить никаким гарантиям России после того, как они все гарантии ... очень циничным способом о них просто забыли, совершили военное вторжение в Украину», — подытожил Витренко.

Юрий Витренко, Северный поток
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