Нелегалы в Литве уже начали устраивать беспорядки

Беспорядки произошли в понедельник в пункте размещения нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, массово проникающих в Литву с территории Белоруссии, который устроен на полигоне Службы охраны общественного порядка МВД Литвы у деревни Руднинкай Шальчининкского района. Об этом сообщила журналистам советник министра внутренних дел Лина Лауринайтите-Григене.
«Недовольство мигрантов, которое вылилось в беспорядки, было вызвано условиями проживания в палаточном городке, разбитом на территории полигона», — сказала она. В деревне Руднинкай размещено около 380 нелегалов.
Протестовавшие заблокировали въезд на полигон. Для их разгона были применены слезоточивый газ и машина с водяной пушкой. Двое из мигрантов были задержаны и выведены с территории полицией. К полигону стянуты значительные силы стражей порядка.
На прошлой неделе конфликт с участием нелегалов возник в деревне Веребеяй Алитусского района, где в здании недействующей школы размещены около 160 человек. Мигранты отказались принимать пищу. Инициаторы протеста из числа граждан Ирака запретили есть даже детям. Беспорядки произошли и в других местах размещения нелегалов. 26 июля между мигрантами, находившимися после задержания на пограничных заставах в населенном пункте Кабеляй и в городе Друскининкай, возникли разногласия, которые грозили перейти в потасовку. Пришлось вмешаться обеспечивающим порядок полицейским и пограничникам. В Кабеляй в конфликте участвовали около 40, в Друскининкай — около 60 человек.
С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 832 нелегала. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.
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