Украинские банки получили за полгода 30 миллиардов прибыли

В январе-июне 2021 года платежеспособные банки Украины получили 30,1 миллиарда гривен чистой прибыли, что на 26% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Рентабельность капитала сектора за отчетный период выросла до 29% по сравнению с 23% в первом полугодии 2020 года.

В частности, во втором квартале 2021 года финансовый результат банков составил 19,1 млрд грн, что в 2,5 раза больше, если сравнить со вторым кварталом 2020 года.

«В значительной мере этому способствовало сокращение отчислений в резервы: за первое полугодие они сократились в целом на около 70% г/г, отчисления в резервы под кредиты — более чем на 40% г/г и вернулись к докризисному уровню», — сказано в сообщении.

НБУ отмечает, что банки быстро адаптировались к работе в условиях карантинных ограничений, сохранили высокую операционную эффективность, существенно увеличили чистые процентные и комиссионные доходы по сравнению с кризисным 2020 годом.

Так, чистый процентный и комиссионные доходы росли темпами около 30% в годовом измерении благодаря удешевлению стоимости ресурсов, восстановлению потребительского кредитования и росту объемов безналичных операций с населением.

В то же время в целом операционные доходы банков за шесть месяцев текущего года уменьшились на 2%, расходы — выросли на 12%. Основная причина снижения доходов — переоценка индексированных ценных бумаг, которая в прошлом году увеличивала прибыль, а в этом году — уменьшала.

Напомним, что в 2020 году украинские банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше аналогичного периода 2019 года, когда банковский сектор заработал 58,4 млрд грн.