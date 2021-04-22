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Бывший Генпрокурор Рябошапка заявил о незаконности ликвидации Окружного админсуда Киева

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Бывший Генпрокурор Рябошапка заявил о незаконности ликвидации Окружного админсуда Киева

Ликвидация ОАСК незаконна и является очередной классической историей о том, что «сначала надо думать, а потом делать». Об этом написал в Фейсбук бывший Генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

«Законодательство предусматривает исчерпывающий перечень оснований для ликвидации суда: изменение определенной этим законом системы судоустройства, необходимость обеспечения доступности правосудия, оптимизация расходов государственного бюджета или изменение административно-территориального устройства. Ни одно из этих обстоятельств в законопроекте не указано. Причины „потерял доверие общества“ в законе тоже нет», — отметил он, указывая на незаконность инициативы президента.

Он также предрекает коллапс рассмотрения судебных дел.

«ОАСК прекратит слушать все дела независимо от стадии, на которой находится рассмотрение. Даже те, в которых все доказательства исследованы и все объяснения заслушаны (сейчас этот процесс может продолжаться в течение года или даже дольше). В течение двух недель с момента вступления в силу закона ОАСК должен передать все дела в КОАС. В 2020 году в КОАС рассматривалось около 20 тыс. производств, а в ОАСК — около 60 тыс. В ОАСК работает 50 судей. В КОАС — 22. Новых судей не наберут — Высшая квалификационная комиссия не действует уже полтора года. Даже если случится чудо и уже завтра законопроект о возобновлении работы ВККСУ поддержат во втором чтении, для проведения конкурса и набора судей понадобится минимум год. То есть коллапс рассмотрения дел неизбежен», — предрекает он.

Также Рябошапка напомнил, что ликвидация суда не означает увольнение судей.

«Согласно Конституции, сам факт ликвидации суда не является основанием для увольнения судей. Им должен быть предложен перевод в другой суд. И только в случае, если судья не соглашается на такой перевод, — он увольняется», — отметил юрист.

Рябошапка предрекает, что судьи ОАСК оюдалуют ликвидацию суда не только в ПАСЕ, но и в Европейском суде по правам человека, и с высокой вероятностью выиграют иски против Украины.

«Потому что это решение власти — оно не о реформах. Оно о пиаре и желание понравиться избирателю. Не более. Я же, наоборот, глубоко убежден, что судебная реформа — первоочередная и самая главная. Без реформы судопроизводства будет невозможна никакая другая настоящая реформа и никакие системные изменения в стране не произойдут. Я первым поддержу реальные изменения и реальное желание что-то менять. Но такой дешевый пиар на том, что наболело, — это издевательство над всеми украинцами», — заявил бывший Генпрокурор.

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Напомним, ранее судьи Окружного административного суда города Киева направили обращение к членам Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы относительно существующих на сегодня угроз независимости судебной власти в Украине и инициативы Президента Украины ликвидировать ОАСК при отсутствии определенных законодательством оснований.

Руслан Рябошапка, ОАСК
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