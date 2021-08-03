Швейцария сняла ограничения на въезд украинцев в страну

Швейцарские власти сняли ограничение на въезд в страну граждан Украины.

«Для граждан Украины с 02.08.2021 года снято ограничение на въезд в Швейцарию», — сообщает интерактивный ресурс Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что для въезда в Швейцарию украинцам необходимо предъявить сертификат о полном курсе вакцинации (если после получения последней дозы прошло 14 дней), отрицательный результат ПЦР теста (необходимо сделать максимум за 72 часа до въезда), отрицательный результат быстрого теста на антигены (необходимо сделать максимум за 48 часов до въезда) или подтверждение, что вы переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев и выздоровели.

При этом учитывается только сертификат о вакцинации препаратами, признанными в Швейцарии, в частности Pfizer/BioNTech (BNT162b2/Comirnaty/Tozinameran), Moderna (mRNA-1273/Spikevax/COVID-19 vaccine Moderna), AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria/Covishield), Janssen/Johnson&Johnson (Ad26.COV2.S), Sinopharm/BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)), Sinovac (CoronaVac).

«Для лиц, прибывших в Швейцарию из регионов с опасными вариантами вируса и находившихся на территории этих регионов более 10 дней и которые не привиты или не могут доказать, что за последние шесть месяцев болели COVID-19, предусмотрен 10-дневный карантин», — добавляют в МИД.