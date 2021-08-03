Швейцария сняла ограничения на въезд украинцев в страну

Швейцарские власти сняли ограничение на въезд в страну граждан Украины.
«Для граждан Украины с 02.08.2021 года снято ограничение на въезд в Швейцарию», — сообщает интерактивный ресурс Министерства иностранных дел Украины.
Отмечается, что для въезда в Швейцарию украинцам необходимо предъявить сертификат о полном курсе вакцинации (если после получения последней дозы прошло 14 дней), отрицательный результат ПЦР теста (необходимо сделать максимум за 72 часа до въезда), отрицательный результат быстрого теста на антигены (необходимо сделать максимум за 48 часов до въезда) или подтверждение, что вы переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев и выздоровели.
При этом учитывается только сертификат о вакцинации препаратами, признанными в Швейцарии, в частности Pfizer/BioNTech (BNT162b2/Comirnaty/Tozinameran), Moderna (mRNA-1273/Spikevax/COVID-19 vaccine Moderna), AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria/Covishield), Janssen/Johnson&Johnson (Ad26.COV2.S), Sinopharm/BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)), Sinovac (CoronaVac).
«Для лиц, прибывших в Швейцарию из регионов с опасными вариантами вируса и находившихся на территории этих регионов более 10 дней и которые не привиты или не могут доказать, что за последние шесть месяцев болели COVID-19, предусмотрен 10-дневный карантин», — добавляют в МИД.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016