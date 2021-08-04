Адвокат Чауса уверяет, что его подзащитного пытали спецслужбы

Адвокат экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса Ростислав Кравец утверждает, что к его подзащитному применялись пытки.

«Применялись пытки... Над ним просто издевались там: 50 дней он был прикован к кровати — там, где он находился, а я считаю, что он находился у украинских спецслужб... Около месяца ему не давали даже мыться, постоянно там включали-выключали свет. Ну, это только немногое из того, что с ним делали», — сказал Кравец в эфире телеканала «Украина 24» в среду утром.

Он также высказал мнение, что решение Службы безопасности Украины о передаче Чауса сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины было принято благодаря вмешательству президента Украины Владимира Зеленского. «Я считаю, что президент все-таки прислушался к советам, вмешался в эту ситуацию и достаточно спокойно СБУ передала сотрудникам НАБУ, тем более, сама СБУ и доставляла непосредственно господина Чауса в следственный изолятор. То есть, я считаю, что это решение было принято на самом высоком уровне, о чем я говорил с первого дня, что это нужно сделать», — сказал адвокат.

На уточняющий вопрос, действительно ли он считает, что Зеленский вмешался в ситуацию и каким образом, Кравец ответил: «Решил вопрос, смог помочь договориться Службе безопасности Украины и Национальному антикоррупционному бюро... Я считаю, что именно высшее руководство страны урегулировало этот вопрос, так как увидело, что между СБУ и НАБУ, самостоятельно они это урегулировать не могли».

Он утверждает, что «в похищении господина Чауса, как в вывозе его (за пределы Украины — Ред.), так и во ввозе назад (в Украину — Ред.), было задействовано очень большое количество спецслужб как Украины, так и зарубежных стран».

«Насколько мне известно, расследование есть, причем расследование также ведут несколько правоохранительных органов по одним и тем же фактам», — добавил Кравец.

Как сообщалось, Чауса поймали на взятке в $150 тыс 9 августа 2016 года. По данным местной прессы, он обещал вынесение «нужное решения» в деле о торговле наркотиками. Полученные деньги судья закапывал на своём огороде в литровых банках. Арестовать Чауса сразу не смогли — не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны. Чаус прилетел в Кишинев на частном самолёте с указанием службам аэропорта не досматривать борт и въехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 года сдался полиции. СМИ писали, что ему удалось избежать ареста и экстрадиции благодаря покровительству со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Разбирательство продолжалось более двух лет. В середине марта 2021 г. коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу в предоставлении политического убежища в Молдове, решение было окончательным и обжалованию не подлежало.

После этого 3 апреля Чаус был похищен неизвестными в центре Кишинева. Его место нахождения было неизвестно, но он несколько раз выступал с видеообращениями к своей супруге в Интернете, в которых заявлял, что его никто не похищал и он находится в безопасности.

30 июля стало известно, что Чауса нашли в селе Мазуровка в Винницкой области. Сотрудники Национальной полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники СБУ «отбили» экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении. НАБУ идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили Чауса, и пыталось остановить их, однако спецслужба игнорировала запрос НАБУ. Чаус был доставлен в Центральное управление СБУ на ул.Владимирской в Киеве.

Позже пресс-центр СБУ сообщил, что Чаус сам обратился к сотрудникам СБУ с заявлением о похищении и лишении свободы. Адвокат экс-судьи сообщил, что Чаус не задержан спецслужбой, а находится под защитой ведомства.

В ночь на 4 августа детективы НАБУ задержали Чауса в столичной больнице «Феофания» во вторник вечером, ему вручили ходатайство о применении меры пресечения. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на заседании 4 августа должен принять решение в отношении ходатайства. Адвокаты будут присутствовать на заседании ВАКС, однако пока неизвестно, сможет ли присутствовать сам обвиняемый.