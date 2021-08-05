Билл Гейтс назвал «большой ошибкой» общение со скандальным финансистом Эпштейном

Общение с американским финансистом Джеффри Эпштейном было «большой ошибкой», заявил основатель Google Билл Гейтс в интервью CNN.
«У меня было с ним несколько ужинов из-за того, что он говорил, что выделит миллиарды долларов в качестве добровольной помощи на развитие мирового здравоохранения. Это было неправдой. Эти отношения закончились. Проводить с ним время и верить ему было большой ошибкой», — сказал Гейтс.
Билл Гейтс занимает четвертое место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $124 млрд.
В мае основатель Google объявил о разводе со своей женой Мелиндой Гейтс, с которой он прожил 27 лет. 2 августа развод официально состоялся.
Еще в мае The Wall Street Journal в качестве одной из причин развода называл контакты с Эпштейном, которого ранее обвинили в секс-торговле несовершеннолетними. Сам Эпштейн покончил с собой в тюрьме в августе 2019 года.
Источники газеты утверждали, что Мелинда выражала свои опасения по поводу этого общения еще в 2013 году, после первой встречи с финансистом. Но, несмотря на это, Гейтс продолжал общение с Эпштейном.
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