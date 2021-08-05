Украина завоевала еще одно «серебро» на Олимпиаде

Украинская спортсменка Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль Олимпийских игр.

Терлюга не смогла преодолеть соперницу из Болгарии Ивет Горанову. Болгарка победила со счетом 5:1.

Анджелика Терлюга стала первой украинкой в истории, выигравшей схватку на олимпийском турнире в этом виде спорта (весовая категория до 55 кг).

Теперь на счету Украины одна золотая медаль, три серебряных и девять бронзовых.