Ермак и Кулеба встретились в Вашингтоне с госсекретарем США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудили с государственным секретарем США Энтони Блинкеном подготовку к визиту президента Украины Владимира Зеленского в США и его встречи 30 августа с президентом Джо Байденом.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, стороны выразили уверенность, что переговоры украинского и американского лидеров укрепят стратегическое партнерство наших государств.

Отмечается, что собеседники уделили внимание дальнейшему развитию партнерства Киева и Вашингтона в сфере безопасности и военно-технических сферах, укреплению демократии в регионе и экономическом развитии Украины, совместным усилиям по противодействию вооруженной агрессии России против Украины, энергетической безопасности Украины и региона.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина продолжает воплощать сложные и системные реформы, в частности судебную.

Госсекретарь подтвердил неизменную поддержку США суверенитета, территориальной целостности Украины и ее евроатлантических стремлений.

Глава американской дипломатии заверил в беспрекословной поддержке США Крымской платформы.