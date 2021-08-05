Зеленский считает, что возврат Донбасса зависит от воли Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все для возвращения временно оккупированных территорий Донбасса и установления мира в Украине, однако 90% успеха в этом вопросе зависит от президента РФ Владимира Путина.

«Я очень этого хочу (прекращения войны на Донбассе — Ред.). Я все делаю для этого. Но — увы, не все от меня зависит. Я сегодня считаю, и абсолютно этого не скрываю — и президент Российской Федерации знает мое мнение — сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, в мире в Украине, в деоккупации наших территорий зависит от одного человека. И точно надо знать, что он с этим живет», — заявил Зеленский в интервью телеканалу «Дом» в четверг.

По его словам, «люди на Донбассе должны это понимать».

«Люди не должны жить какими-то иллюзиями: вот если бы, да кабы. Нет такого... Наши люди любят (спрашивать — Ред.): есть ли план „А“? Есть ли „Б“, „В“, „Г“? — Да, все есть. Есть, но нужна воля. Политическая воля. Воля человеческая. И с украинской стороны эта воля абсолютно есть», — сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что закрытые со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей контрольные пункты въезда-выезда являются «еще одним подтверждением нежелания российской стороны выполнять договоренности по Донбассу».

«Мы с ним договорились про КПВВ на саммите „нормандской четверки“. Я человек слова — мы все построили. Мы всех туда привезли — наших, журналистов, послов. Есть местные люди, которые видят это... А с их стороны (РФ и российские наемники — Ред.) есть возможность. Вот в чем проблема. Почему я говорю: нет желания. Нельзя сказать, что — да там просто нет денег. Это же неправда. Они просто перекрыли. Это их воля», — сказал он.

Президент также отметил, что аналогичная ситуация сложилась и с доступом Международного комитета Красного Креста (МККК) на оккупированную часть Донбасса к удерживаемым украинцам. «Можно туда, не нам — Красному Кресту — передать лекарства, медиков отправить? Нам все это (РФ — Ред.) подтвердила, что будет возможность. Доступа у Красного Креста с момента нашей договоренности (в Париже в 2019 году — Ред.) не было ни одного», — рассказал Зеленский.

Он также заявил, что Украина не забывает сейчас о жителях временно оккупированных территорий Донбасса и не оставит их в будущем, при этом высказал уверенность, что оккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) является временной.

«Очень важно, чтобы нас слышали люди, чтобы видели, что мы о них знаем, любим, помним — в хорошем смысле, помним в живом смысле и знаем, что они с нами неразрывной нитью связаны, неразрывной украинской ниточкой. Конечно же, в любом случае их никто не оставит. Это неприятно, но это все временная история. 100%», — сказал Зеленский.