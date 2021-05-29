СНБО заслушает аудит земель Пуща-Водицы и Конча-Заспы на ближайшем заседании

Совет национальной безопасности и обороны продолжает делать аудит государственных земель, дач и резиденций на заповедных территориях Пуща-Водицы и Конча-Заспы. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, добавляя, что отчет по этому будут представлен на ближайшем заседании.

«Там есть определенное движение, некоторые люди начинают двигать процесс, паковать чемоданы. Я могу сказать, что президент настаивает, чтобы на ближайших заседаниях СНБО был отчет по этому вопросу. У нас есть четкое понимание, что за любое решение, которое принимается на СНБО, обязательно через определенный промежуток времени должны отчитаться», — заявил он.

Также уже скоро Совбез отчитается о ситуации вокруг «воров в законе» и контрабандистов.

Напомним, СНБО во время заседания 14 мая поднял вопрос заповедных территорий и государственных дач и резиденций в Конча-Заспе и Пуща-Водице. По словам президента Владимира Зеленского, после прихода к власти Петра Порошенко ими «за очень символическую плату начал пользоваться ряд непонятных лиц». Речь идет о 400 га заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач.