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В Греции за несколько дней вспыхнули 586 пожаров

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В Греции за несколько дней вспыхнули 586 пожаров

Греция переживает стихийное бедствие беспрецедентных масштабов — 586 пожаров вспыхнули в течение нескольких дней в разных районах Греции. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в обращении к нации, которое транслировал греческий государственный телеканал ERT1.

«Последние дни были одними из самых тяжелых для нашей страны за последние десятилетия. Мы боролись и продолжаем сражаться с огнем изо всех сил. Но перед нами стихийное бедствие беспрецедентных масштабов: за несколько дней во всех уголках Греции вспыхнули 586 пожаров. Пожары, которые возникли из-за беспрецедентной жары и долгих месяцев засухи, сейчас очень трудно потушить», — сказал Мицотакис.

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Он поблагодарил страны, которые предложили свою помощь в борьбе с природными пожарами в Греции. «Многие страны уже помогают нам техническими средствами и персоналом. Благодарю их за солидарность. Но прежде всего я благодарен всем тем, кто борется с огнем на местах», — сказал премьер.

Греция, пожар
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