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Гейтс потерял четвертое место в рейтинге богатейших людей мира

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Гейтс потерял четвертое место в рейтинге богатейших людей мира

Основатель Microsoft Билл Гейтс опустился с четвертой строчки на пятую в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes после того, как в рамках соглашения о разводе он передал своей бывшей жене Мелинде часть акций.

Сейчас состояние Гейтса, по версии издания, составляет $129,6 млрд, он пропустил вперед основателя Facebook Марка Цукерберга.

Как пишет Forbes, на прошлой неделе фонд Cascade Investment, управляющий инвестициями Гейтса, передал Мелинде Гейтс акций на $2,4 млрд. Трансфер прошел в дополнение к уже переданным ей акциям в мае на сумму более $3 млрд. Среди прочего Мелинде отошли акции Канадской национальной железнодорожной компании, автодилера Autination, мексиканских компаний Coca Cola Femsa и Grupo Televisa.

Пока непонятно, сколько в сумме получит экс-супруга основателя Microsoft после развода, так как ей могут также достаться дополнительные активы, например акции частных компаний или недвижимость. Детали раздела имущества прописаны в соглашении, его условия не раскрываются.

О том, что Билл и Мелинда Гейтс решили развестись после 27 лет брака, стало известно в начале мая. Билл Гейтс пояснял, что они с женой проделали большую работу над их отношениями, но оба больше не верят, что смогут «развиваться как пара» на следующем этапе их жизни.

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The Wall Street Journal предполагала, что поводом для развода могли стать контакты основателя Microsoft с финансистом Джеффри Эпштейном. Последнего обвиняли в секс-торговле несовершеннолетними, он совершил самоубийство в тюрьме в августе 2019 года. Газета писала, что общение мужа с Эпштейном вызывало беспокойство у Мелинды, о чем она сообщала супругу. Тот, однако, продолжил общение.

Билл Гейтс
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