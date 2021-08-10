Гейтс потерял четвертое место в рейтинге богатейших людей мира

Основатель Microsoft Билл Гейтс опустился с четвертой строчки на пятую в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes после того, как в рамках соглашения о разводе он передал своей бывшей жене Мелинде часть акций.

Сейчас состояние Гейтса, по версии издания, составляет $129,6 млрд, он пропустил вперед основателя Facebook Марка Цукерберга.

Как пишет Forbes, на прошлой неделе фонд Cascade Investment, управляющий инвестициями Гейтса, передал Мелинде Гейтс акций на $2,4 млрд. Трансфер прошел в дополнение к уже переданным ей акциям в мае на сумму более $3 млрд. Среди прочего Мелинде отошли акции Канадской национальной железнодорожной компании, автодилера Autination, мексиканских компаний Coca Cola Femsa и Grupo Televisa.

Пока непонятно, сколько в сумме получит экс-супруга основателя Microsoft после развода, так как ей могут также достаться дополнительные активы, например акции частных компаний или недвижимость. Детали раздела имущества прописаны в соглашении, его условия не раскрываются.

О том, что Билл и Мелинда Гейтс решили развестись после 27 лет брака, стало известно в начале мая. Билл Гейтс пояснял, что они с женой проделали большую работу над их отношениями, но оба больше не верят, что смогут «развиваться как пара» на следующем этапе их жизни.

The Wall Street Journal предполагала, что поводом для развода могли стать контакты основателя Microsoft с финансистом Джеффри Эпштейном. Последнего обвиняли в секс-торговле несовершеннолетними, он совершил самоубийство в тюрьме в августе 2019 года. Газета писала, что общение мужа с Эпштейном вызывало беспокойство у Мелинды, о чем она сообщала супругу. Тот, однако, продолжил общение.