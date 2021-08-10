Пентагон признал ухудшение ситуации в Афганистане

Ситуация в сфере безопасности в Афганистане вызывает беспокойство, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, движение «Талибан» наращивает темпы наступления в стране, но у афганских властей есть возможность справиться с ситуацией.
Во время брифинга господин Кирби сообщил, что ситуация в Афганистане ухудшается, и за прошедшие три дня «Талибан» захватил административные центры пяти провинций. Он отметил, что талибы ускорили наступление. «Это вызывает глубокую озабоченность»,— считает пресс-секретарь.
Как подчеркнул Джон Кирби, США убеждены, что у правительственных сил «есть возможности значительно изменить боевую обстановку». Он добавил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Кабулу — в частности, с помощью нанесения авиаударов по позициям боевиков.
Ситуация в Афганистане обострилась после вывода военного контингента США и НАТО. 22 июля талибы заявили, что контролируют 90% границ Афганистана. Власти страны это отрицают. США пока не намерены менять планы по выводу войск, но в начале августа нанесли самый крупный за последние месяцы удар по отрядам талибов, ликвидировав более 200 боевиков.
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