В Киеве уже сделали более миллиона прививок от Covid-19

В Киеве сделано 1 млн 7 тыс 513 прививки от коронавирусной инфекции Covid-19, в частности, только за последние сутки сделано 25 тыс 388 прививок, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации во вторник.
«Киев — безоговорочный лидер вакцинации в стране. На сегодня в столице первую дозу уже получили более 634 тыс 600 человек, вторую — более 372 тыс 900 горожан. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы охватить вакцинацией можно больше людей... Сегодня для жителей столицы доступны вакцины для первой дозы — CoronaVac/Sinovac Biotech и Moderna (mRNA-1273), а для ревакцинации AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech, Cominarty/Pfizer-BioNTech», — рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Он напомнил, что получить вторую дозу вакцины можно, обратившись к своему семейному врачу, в регистратуру учреждения или зарегистрироваться через систему helsi.me.
«Если вам отказали в ревакцинации препаратом, которым вас прививали первично — немедленно обратитесь к руководителю учреждения. Если таким образом вопрос не удалось решить — звоните на горячую линию Департамента здравоохранения: 044-278-41-91. Для решения этой проблемы вам нужно сообщить оперативному дежурному полное название учреждения, фамилия руководителя медучреждения и свои координаты», — объяснил Поворозник.
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