Китай отозвал своего посла в Литве

Китай отзывает посла в Литве из-за намерения Вильнюса открыть представительство Тайваня в стране. Об этом во вторник заявил МИД КНР.
«Литовское правительство, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия, заявило, что разрешит администрации Тайваня создать представительство от имени Тайваня», — говорится сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.
«Китайское правительство выразило решительный протест против этого и решило отозвать посла Китая в Литве и обратилось к литовскому правительству с просьбой отозвать посла Литвы в Китае», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Китая.
Ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф У объявил, что остров собирается открывать представительство в Литве, оно будет располагаться в Вильнюсе и называться «Тайваньским представительством в Литве». Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте со своей стороны заявила, что Литва в октябре-ноябре откроет торговое представительство на Тайване.
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