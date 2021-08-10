В Израиле рекордное с февраля число инфицированных COVID-19

За последние сутки в Израиле выявили более 5,1 тыс. новых случаев заражения COVID-19, это рекордно высокое число новых случаев заражения коронавирусом с февраля, сообщает во вторник The Times of Israel.

По данным министерства здравоохранения, в минувшие сутки было зафиксировано 5140 новых случаев заражения COVID-19. Также увеличилось число тяжелых случаев течения заболевания. Последний раз число ежедневных случаев заражения превышало 5 тысяч 14 февраля 2021 года, тогда было зарегистрировано 5190 случаев за 24 часа.

«Мы рассматриваем возможность введения новых мер. Мы хотим предотвратить массовые мероприятия и скопления людей. Эти ограничения повлияют на уменьшение уровня заболеваемости», — рассказал министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц. По его словам, подобные меры для страны будут лучше, чем полный локдаун.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет дал указания усилить меры против тех, кто нарушает ограничения против COVID-19 в течение следующих восьми недель, чтобы избежать роста случаев заболевания и ухода на четвертый по счету локдаун.