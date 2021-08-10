К юбилею Независимости Нацбанк отчеканит сразу пять новых монет

Национальный банк Украины к 30-му Дню Независимости введет в обращение четыре памятные и одну инвестиционную монету.

10 августа Нацбанк представил первую монету «Возрождение украинской государственности», сообщает пресс-служба НБУ.

На аверсе монеты — поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты. Также на аверсе изображен малый герб, надпись Украина и номинал монеты. На реверсе изображена цветная вышитая лента, которая символизирует генетический код нации.

Тираж монеты 50 тысяч штук. Цена за единицу — 71 грн.

Еще четыре монеты будут представлены, начиная с 17 августа.

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