Минэкономики ожидает рост ВВП в 4% по итогам года

Министерство экономики Украины ожидает рост реального ВВП свыше 1% в январе-июне 2021 года, прогноз роста экономики страны по итогам года — 4%, сообщил первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко.

«Ожидаем более 1% роста реального ВВП в первом полугодии, хотя в первом квартале у нас было проседание экономики на 2,2%. По году цель — 4% роста реального ВВП», — сказал Любченко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Ранее Минэкономики подтвердило рост ВВП Украины на 4,1% в 2021 году. Нацбанк ожидает роста на 3,8%.