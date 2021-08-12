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ЕС пересмотрел нормы содержания канцерогенов в продуктах питания

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ЕС пересмотрел нормы содержания канцерогенов в продуктах питания

Европейский союз в рамках плана борьбы ЕС с раком установил новые максимальные уровни содержания кадмия и свинца в пищевых продуктах. Об этом вчера заявил комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидис, пишет Интерфакс-Украина.

Меры по максимальному уровню свинца будут применяться с 30 августа, кадмия — с 31 августа.

Эти меры призваны повысить безопасность продуктов питания, продаваемых и потребляемых в ЕС, помогут удалить с рынка продукты с самой высокой концентрацией кадмия. Он потенциально содержится во фруктах, овощах, зерновых и масличных культурах. Будут снижены максимальные уровни свинца во многих пищевых продуктах, включая детское питание. Новые уровни по свинцу будут установлены для таких продуктов, как лесные грибы, специи и соль.

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«Сегодняшнее решение направлено на то, чтобы поставить потребителей во главу угла, сделав нашу пищу более безопасной и здоровой в соответствии с обязательствами по Европейскому плану борьбы с раком», — заявила он.

ЕС, продукты питания, свинец, кадмий
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