Кремень хочет иметь языковых чиновников в каждом ведомстве

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень настаивает на необходимости назначения в центральных органах исполнительной власти и в органах местной власти профильных заместителей руководителей, отвечающих за имплементацию языкового законодательства.
«Очень важно, чтобы происходило комплексное взаимодействие местной власти с громадами, Именно поэтому мы активно работаем с областными государственными администрациями и областными советами. Подготовили письма на председателей городских советов, городов областного подчинения, чтобы в каждой области были профильные заместители, которые бы отвечали за имплементацию языкового закона», — цитирует Кременя пресс-служба языкового омбудсмена.
Кроме того, по его словам, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение, чтобы в каждом из министерств также определили профильных заместителей, в том числе отвечающих за имплементацию языкового законодательства в конкретных сферах: образовании, медицины, физической культуры и спорта, правоохранительной деятельности, энергетики.
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