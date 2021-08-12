Xiaomi выпустила первые за три года планшеты

Компания Xiaomi представила новые планшеты Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro. Линейку планшетов компания не обновляла три года. В продаже Xiaomi Mi Pad 5 появится по цене от $308, а Xiaomi Mi Pad 5 Pro будет стоить от $385. Первым рынком для новинок станет Китай, где планшеты предложат покупателям уже в августе, а позднее устройства выйдут в других странах.

Оба устройства имеют 11-дюймовый дисплей разрешением 2,5K (2560×1600 точек), частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии HDR10. Планшеты получили процессоры Qualcomm: версия Mi Pad 5 оснащается чипом Snapdragon 860, а Mi Pad 5 Pro — Snapdragon 870, причем для версии Pro доступен топовый вариант с поддержкой сетей 5G, 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Новинки также выйдут на рынок с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти.

Планшеты получили 8-Мп фронтальную камеру, а основная камера отличается — у Mi Pad 5 это 13-Мп модуль с 5-Мп датчиком глубины, тогда как Mi Pad 5 Pro имеет 50-Мп основной модуль и 5-Мп датчик глубины. Обе новинки оснащаются динамиками (четыре у Mi Pad 5 и восемь у Mi Pad 5 Pro) с поддержкой Dolby Atmos. Mi Pad 5 получил аккумулятор 8760 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, а у версии Pro батарея на 8600 мА•ч и быстрая зарядка 67 Вт.

Новинки Xiaomi работают на операционной системе MIUI For Pad, созданной на базе Android 11 с особой графической оболочкой. Для планшетов предусмотрены фирменные стилус и чехол со встроенной клавиатурой.